Red Ayrıcalıklarıyla "Zubizu Alışveriş Günleri" Başlıyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:10



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:10

Vodafone Red, dünyanın ve Türkiye 'nin "en iyi" markalarının katılacağı "ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri"ne sponsor oldu.Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya odaklanan Vodafone Red, Türkiye'nin ilk yaşam tarzı mobil uygulaması ZUBİZU ile başlattığı stratejik iş birliğinin kapsamını genişletiyor.Yılın en renkli alışveriş etkinliği "ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri"ne sponsor olan Vodafone Red, kullanıcılarına, 200'ün üzerinde markanın katılımıyla 12-13 Aralık 'ta Volkswagen Arena'da düzenlenecek etkinlikte, yüzde 15'e varan indirimlerle alışveriş yapma imkanı sunacak. Ayrıca, Vodafone Red standında Red'lilere özel sürprizler ve atölyeler düzenlenecek."Vodafone Red'li müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz"Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red'in ayrıcalıklarla dolu dünyasının her geçen gün genişlediğini belirterek, "Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme-içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'nin en itibarlı markalarından ZUBİZU ile başlattığımız iş birliğinde yeni bir sayfa açıyoruz. Sponsoru olduğumuz etkinlikte, Vodafone Red'li kullanıcılarımız yüzde 15'e varan indirimlerle alışveriş yapma ayrıcalığına sahip olacak." ifadelerini kullandı. Doğuş Müşteri Sistemleri Üst Yöneticisi ( CEO Hakan Kaplan da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de alışverişin en fazla yapıldığı dönemlerin başında aralık ayının geldiğine işaret ederek, kendilerinin de söz konusu dönemi, "ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri" ile değerlendirdiklerini bildirdi.Etkinliği Vodafone gibi global ve yenilikçi bir markanın sponsorluğuyla gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Kaplan, "Değer vaadini farklı sektörlerde, farklı deneyimlerle milyonlarca kullanıcıya başarıyla sunan, Türkiye'nin ilk yaşam tarzı uygulaması olarak ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri'nde gördüğümüz ilgi, her yıl daha büyük adımlar atmamız için bize cesaret veriyor. Bu yıl da tüm ziyaretçilerimize sürprizler ve ayrıcalıklı alışveriş deneyimleri sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.Verilen bilgiye göre, "ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri", birbirinden seçkin tasarımcılara ve butik Türk markalarına ev sahipliği yapacak. "ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri", 12 Aralık Çarşamba ve 13 Aralık Perşembe günleri 10.00 ila 20.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak. Alışverişle eğlenceyi birleştiren etkinlikte, her gün özel aktiviteler düzenlenecek."ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri"ne giriş ücretsiz olacak.