18.06.2019 17:09
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Red Bull Air Race'de Yoshihide Muroya kazandı

Red Bull Air Race

Akrobatik uçuşlarıyla dikkati çeken pilotların yarıştığı Red Bull Air Race'te sezonun ikinci yarışını Yoshihide Muroya kazandı.

Akrobatik uçuşlarıyla dikkati çeken pilotların yarıştığı Red Bull Air Race'te sezonun ikinci yarışını Yoshihide Muroya kazandı.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, akrobatik uçuşlarıyla ilgi çeken cesur pilotların yarıştığı Red Bull Air Race'te sezonun ikinci yarışı, Rusya'nın Kazan şehrinde gerçekleştirildi.
Yaklaşık 80 bin kişi tarafından takip edilen ve büyük bir görsel şölen sunan yarışı, Avusturyalı pilot Matt Hall'u 0,185 saniye farkla geçen Yoshihide Muroya kazandı.
Japon pilot üst üste ikinci galibiyetini alarak genel klasmandaki liderliğini korudu. Büyük heyecan 8 Eylül'de Japonya'nın Chiba kentinde son bulacak.
Kaynak: AA
Pilot, Rusya Federasyonu, Red Bull, Güncel

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