Haberler» Ekonomi» Haber

Red Bull Air Race'te şampiyon belli oluyor

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te sezonun en iyi pilotu, son yarışta belli olacak.

06.09.2019 12:26 Red Bull Air Race'te şampiyon belli oluyor
Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te sezonun en iyi pilotu, son yarışta belli olacak.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 7-8 Eylül'de Japonya'nın Chiba kentinde gerçekleştirilecek yarış adeta nefesleri kesecek.
Şampiyonun belli olacağı yarış öncesi zirvede inanılmaz bir rekabet yaşanıyor. 3 yarış sonunda pilotlar klasmanının ilk sırasında 65 puanla Martin Sonka yer alıyor. Çekyalı pilot, yarışı kazanarak üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Son yarıştaki performansıyla tekrar zirveye oturan Sonka'yı ise geçtiğimiz sene Japonya'da kazanan Matt Hall takip ediyor. Avusturalı pilotun puanı 61. Üçüncü sırada ise ev sahibi olan Japon Yoshihide Muroya var. Japon pilot zirveden 10 puan uzakta, 55 puanda bulunuyor.
Red Bull Air Race'te geçtiğimiz yıl şampiyon Çekyalı pilot Martin Sonka olmuştu

Red Bull, Japonya, Pilot, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:41   Sokak toplayıcılığı için yasal altyapı hazırlanmalı
15:40   Vali Akbıyık, Hakkari'de ikinci işyeri açılışı yaptı
15:38   İngiliz yönetiminden "havada anlaşın" çağrısı
15:38   Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
15:36   Merkel : ticaret savaşının bir an önce sonuçlanmasını umuyoruz
15:31   "Kirin 990 5G cep telefonu deneyimlerini yeni bir seviyeye taşıyor"
15:30   İKMİB'den "büyük ölçekli" yatırım açıklaması