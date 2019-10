Red Bull Art of Motion 5 Ekim'de İtalya'da yapılacak

Son yılların en dikkat çeken sporlarından freerun sporunun dünyadaki en önemli organizasyonlarından olan Red Bull Art of Motion, 5 Ekim'de İtalya 'nın UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde de yer alan tarihi Matera kentinde gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi freerun sporcularının yarışacağı Red Bull Art of Motion'da Türkiye'nin tarihi cenneti Halfeti 'de evlerin çatılarından ve binaların arasından atletik hareketlerle geçerek olağanüstü görüntüler oluşturan Alexander Titarenko da mücadele verecek.Son yılların yükselen sporlarından freerun sporunun dünyadaki en önemli organizasyonlarından olan Red Bull Art Of Motion, 5 Ekim 2019 tarihinde İtalya'nın barok mimarisiyle dikkat çeken renkli şehri Matera'da gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi freerun sporcuları binaların çatılarından atlayarak teknik kabiliyetlerini ve kendi stillerini sergileyecek. Büyük bölümü sular altında kalan Türkiye'nin tarihi cenneti Halfeti'de boş evlerin çatılarından ve binaların arasından akrobatik hareketlerle geçerek unutulmaz bir performans sergileyen Alexander Titarenko da Red Bull Art Of Motion'da mücadele verecek.2017 yılında gerçekleştirilen Red Bull Art of Motion'da şampiyon olduktan sonra adını tüm dünyaya duyuran, bu sene ise FIG Parkur Dünya Kupası'nda Fransa'da üçüncü olan Ukraynalı sporcu Titarenko, Red Bull Art of Motion 2019'u da kazanarak başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor."Halfeti bana ilham verdi"Halfeti'deki muhteşem performansı hakkında konuşan Red Bull sporcusu Alenxander Titarenko, "Freerun sporcuları sanatçılar gibidir. Şehrin atmosferini hissederek ve doğasının bir parçası olarak, performansımız o şehrin kimliğini yansıtır. Benim de amacım Halfeti'de bunu gerçekleştirmekti. Halfeti'nin benzersiz tarihi dokusuna hayran kaldım ve bu bana ilham verdi. Umarım yine bir gün burada performans gösterme şansım olur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL