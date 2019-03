Red Bull Bc One'ın Türkiye Ayağı Ankara'da Düzenlenecek

Kaynak: AA

Breakdans yarışması Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı, bu yıl Ankara 'da düzenlenecek.RedBull'dan yapılan açıklamaya göre, her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını belirlemek için düzenlenen ve global arenada da en prestijli breakdans yarışması olarak anılan Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı, bu yıl Ankara'da gerçekleştirilecek.15 Mart Cuma günü Divan Çukurhan'da ön elemeler ve atölyelerle başlayacak olan yarışma, 16 Mart Cumartesi günü Milyon Performance Hall'da yapılacak final karşılaşmaları ve afterparty ile devam edecek.Kasım ayında Hindistan 'da gerçekleşecek olan Red Bull BC One dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmek isteyen b-boylar ve bu yıl ilk kez yarışmaya dahil olan b-girl'lerin mücadelesini yerinde izlemek için www.redbull.com.tr/bcone adresinden form doldurmak yeterli olacak.