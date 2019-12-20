Haberler » Güncel » Red Bull Challengers, Gaziantep Maratonu'nda koşacak - Haber

Red Bull Challengers, Gaziantep Maratonu'nda koşacak

Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Gazi Yarı Maratonu'na Red Bull Challengers üyeleri de katılacak.

20.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:38 Red Bull Challengers, Gaziantep Maratonu'nda koşacak
'te bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Gazi Yarı Maratonu'na Red Bull Challengers üyeleri de katılacak.
Red Bull açıklamasına göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenecek 21.1 kilometrelik Gazi Yarı Maratonu 22 Pazar günü koşulacak.
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan maratona Red Bull Challengers üyeleri de katılacak. Koşuda Rundamental, Beat Run Crew, Runarchy, Anka Running, No Reason Co. yanı sıra Mersin Running ve Bi Koşu Adana grupları da yer alacak.
Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan Red Bull Challengers üyeleri maraton öncesi 21 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da Kavaklık Parkı'nda shakeout run (hazırlık koşusu) gerçekleştirecek.
Son yıllarda atletizme destek veren Gaziantep kentini bir araya getirecek olan koşuya 22 Aralık Pazar günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi'nin önünden başlanacak.

Gaziantep, Red Bull, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:54   İstanbul Valisi Yerlikaya: "İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi... - Haber
12:54   Mersin'de Uluslararası Turunçgil Kongresine özel hatıra ormanı - Haber
12:53   Suriye'de yeni göç dalgası - Haber
12:49   İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Büyükada'da 81 atta ruam hastalığı tespit edilmiş ve bu atlar itlaf... - Haber
12:48   'Kilim Diyarı Eşme' yeni logosunu arıyor - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
20.12.2019 12:56:51