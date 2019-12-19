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"Red Bull Dota 2 Turnuvası"nın finali 21 Aralık'ta

"Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası"nda finale kalan takımlar belli oldu.

19.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:38
"Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası"nda finale kalan takımlar belli oldu.
Red Bull açıklamasına göre, bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nın finali, Espor Federasyonu'nun (TESFED) ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenecek.
Etkinlik AOC sponsorluğunda 21 tarihinde FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek olan turnuvanın finalinde, 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilen online elemeler sonuncunda rakiplerini geçmeyi başaran Team Pi ve Team Closer karşılaşacak.

Red Bull, Türkiye, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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