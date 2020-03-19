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Red Bull Flick'te rekabet devam ediyor

Oyunseverlerin, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike'ta 2'ye 2 formatında mücadele ettiği Red Bull Flick'te çevrimiçi elemeler devam ediyor.

19.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:00
Red Bull Flick'te rekabet devam ediyor
Oyunseverlerin, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike'ta 2'ye 2 formatında mücadele ettiği Red Bull Flick'te çevrimiçi elemeler devam ediyor.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye 'nin en büyük CS: GO kapışması olan Red Bull Flick kıyasıya bir rekabete sahne olmaya devam ediyor. Oyunseverlerin, Counter Strike'ta 2'ye 2 formatında mücadele ettiği Red Bull Flick'te çevrimiçi elemeler sürüyor.
- Üçüncü hafta elemeleri tamamlandı
CS: GO'da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesine sahne olan Red Bull Flick'te üçüncü hafta elemeleri de tamamlandı. 13-14 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen çevrimiçi elemeler sonucunda play-off turuna katılmaya hak kazanan 2 takım ise Machine ve Saksafon oldu. Oyunseverlerin evlerinden katılabileceği Red Bull Flick heyecanı, 20 Mart saat 20.00'de ve 21 Mart saat 18.00'de gerçekleştirilecek çevrimiçi elemelerle devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Red Bull, Türkiye, Güncel

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