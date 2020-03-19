Red Bull Flick'te rekabet devam ediyor
Oyunseverlerin, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike'ta 2'ye 2 formatında mücadele ettiği Red Bull Flick'te çevrimiçi elemeler devam ediyor.
19.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:00
Oyunseverlerin, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike'ta 2'ye 2 formatında mücadele ettiği Red Bull Flick'te çevrimiçi elemeler devam ediyor.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye 'nin en büyük CS: GO kapışması olan Red Bull Flick kıyasıya bir rekabete sahne olmaya devam ediyor. Oyunseverlerin, Counter Strike'ta 2'ye 2 formatında mücadele ettiği Red Bull Flick'te çevrimiçi elemeler sürüyor.
- Üçüncü hafta elemeleri tamamlandı
CS: GO'da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesine sahne olan Red Bull Flick'te üçüncü hafta elemeleri de tamamlandı. 13-14 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen çevrimiçi elemeler sonucunda play-off turuna katılmaya hak kazanan 2 takım ise Machine ve Saksafon oldu. Oyunseverlerin evlerinden katılabileceği Red Bull Flick heyecanı, 20 Mart saat 20.00'de ve 21 Mart saat 18.00'de gerçekleştirilecek çevrimiçi elemelerle devam edecek.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye 'nin en büyük CS: GO kapışması olan Red Bull Flick kıyasıya bir rekabete sahne olmaya devam ediyor. Oyunseverlerin, Counter Strike'ta 2'ye 2 formatında mücadele ettiği Red Bull Flick'te çevrimiçi elemeler sürüyor.
- Üçüncü hafta elemeleri tamamlandı
CS: GO'da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesine sahne olan Red Bull Flick'te üçüncü hafta elemeleri de tamamlandı. 13-14 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen çevrimiçi elemeler sonucunda play-off turuna katılmaya hak kazanan 2 takım ise Machine ve Saksafon oldu. Oyunseverlerin evlerinden katılabileceği Red Bull Flick heyecanı, 20 Mart saat 20.00'de ve 21 Mart saat 18.00'de gerçekleştirilecek çevrimiçi elemelerle devam edecek.
Kaynak: AA