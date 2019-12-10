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Red Bull M.E.O. geri dönüyor

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenalarından Red Bull M.E.O., Clash Royale oyunuyla geri dönüyor.

10.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:11Red Bull M.E.O. geri dönüyor
Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenalarından Red Bull M.E.O., Clash Royale oyunuyla geri dönüyor. Türkiye'nin her yerinden katılıma açık olan Red Bull M.E.O'da online elemeler 14-15 ve 21-22 tarihlerinde büyük finali ise 28 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Büyük finalde rakiplerini geçerek şampiyon olacak oyuncu, 'daki Dünya finalindeTürkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O, Clash Royale'de dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğuna başlıyor. 14-15 ve 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlenecek online elemeler sonucunda finale kalacak 32 oyuncu belli olacak. 28 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek büyük finalde Türkiye şampiyonu olacak oyuncu, İspanya'da düzenlenecek

Red Bull M.E.O. Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanacak. 37 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.'da dünya şampiyonu 2020 yılının Şubat ayında İspanya'daki Dünya Finali'nde belli olacak. Oyunseverler turnuvayla ilgili detaylı bilgiye redbull.com/tr-tr/events/meo adresinden ulaşabilecek. - İSTANBUL

Red Bull, İspanya, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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