Red Bull, Max Verstappen'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Formula 1 takımlarından Red Bull, Hollandalı pilotu Max Verstappen ile 2023 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki sürücünün bu yıl sonunda bitecek kontratı 2023 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

2016'da İspanya Grand Prix'sini ilk sırada tamamlayarak, en genç yarış kazanan pilot unvanını alan Verstappen, kariyerinde 8 grand prix birinciliği elde etti.

Verstappen, geçen sezon Formula 1'de pilotlar klasmanını 278 puanla 3. sırada tamamladı.

Kaynak: AA