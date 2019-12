Red Bull Music Warm Up ile sesini duyuracak genç müzisyenler belli oldu

Yeni nesil sahneden müzisyen ve grupların müzikseverlere ulaştığı performans videoları serisi olarak doğan Red Bull Music Warm Up , bu yıl da sesini duyurmak isteyen genç müzisyenlere destek oluyor.Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil müzisyenlerin adını duyurmak amacıyla hazırlanan video serisi Red Bull Music Warm Up, son 6 yıldır olduğu gibi bu yıl da yeni isimlere destek verecek. Proje kapsamında biri üniversiteliler arasından seçilen 4 genç müzisyen veya grup birer video klibe kavuşuyor.Bugüne kadar Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al'York, Ethnique Punch, Affet Robot gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Music Warm Up kapsamında, her yıl seçilen müzisyenler ya da müzik gruplarından birisi Red Bull'un dünyanın çeşitli noktalarında konumlanan tam donanımlı stüdyolarında kayıt alma şansı da yakalıyor. Gelecek vadeden 4 müzisyenin Red Bull Music Warm Up yolculuğunu ve onların kliplerini çok yakında RedBull.com adresinden takip etmek mümkün olacak.Red Bull Music Warm Up'ta yer alarak yakında video klipleri yayınlanacak sanatçılar şöyle:"Şort: Türkiye çapındaki 12 üniversitede kurulan sahnelerde 128 performansın sergilendiği projede, halk oylamasıyla seçilen isim 'Şort' müzik grubu oldu. Red Bull Music Warm Up'ın üniversite ayağından birinci çıkmayı başaran Şort, profesyonel bir müzik klibine kavuşacak.The Kites: İstanbul'da Tan Deliorman ve Ozan Erverdi tarafından kurulan 'The Kites', caz, funk, rock ve füzyonu temele alarak Afrobeat'ten psikedelik rock'a, funk'a uzanan ilham havuzunu tek potada eritiyor. Kısa sürede adından sıkça bahsettirmeyi başaran The Kites'ın müziklerinin temel motivasyonunu, gündelik hayatın sıkıntılarından uzaklaşmak ve enstrümanlara sığınmak oluşturuyor.Janset: Londra hip hop kültürünün yükselen yıldızlarından biri olarak dikkati çeken Janset, Türk bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Doğma büyüme Londralı olan genç müzisyen, sokak kültürünün içinde yetişti ve o kültürün içinde kendisini geliştirdi.TKO: Elektronik müziğe deneysel yaklaşımıyla perspektif kazandıran TKO, yeni nesil bir 'synth-wave' anlayışı geliştiriyor. Dijital enstrümanların getirisinden sonuna kadar faydalanan TKO, zaman içinde kazandıklarını dinleyiciye aktarıyor."