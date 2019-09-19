Haberler » Spor » Haber

Red Bull Player One büyük finali 22 Eylül'de

Türkiye'nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı 'Teke Tek' League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019'da final heyecanı başlıyor.

19.09.2019 10:17Red Bull Player One büyük finali 22 Eylül'de
Türkiye'nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı 'Teke Tek' League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019'da final heyecanı başlıyor. Amatör esporcuların katılımına açık olan ancak aynı zamanda profesyonel esporcu deneyimi yaşatan tek etkinlik Red Bull Player One'da 16 düellocu şampiyon olmak için 22 Eylül'de Riot Games Espor Sahnesi'nde mücadele verecek.

Türkiye'nin en iyi amatör düellocularının yarıştığı 'Teke Tek' League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019'da final zamanı geldi. 'Teke Tek' League of Legends turnuvası Red Bull Player One 2019'da çevrim içi elemeler sonucunda 4 bin 96 kişi arasından sıyrılan 16 düellocu 22 Eylül'de Riot Games Espor Sahnesi'nde gerçekleştirilecek finalde dünya şampiyonasına gitmek için birbirine meydan okuyacak. Dünyada popülaritesi giderek artan ve uluslararası formatıyla 25'ten fazla ülkede gerçekleşen Red Bull Player One Turnuvası'nın Türkiye şampiyonu, ülkemizi yıl sonunda Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil edecek.

Büyük finalde Berke 'Thaldrin' Demirci, Furkan 'Immortoru' Tekeş, Aziz 'Zedxsmurf' Bozkurt ve Arda 'LinusTheAfro' Barış gibi isimler gösteri maçları yapmasının yanı sıra, finale bilet alan izleyicilerle sahnede maçlar gerçekleştirerek hayranlarıyla buluşacaklar. - İSTANBUL

League Of Legends, Red Bull, Türkiye, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:54 Minik eldivenlerden önemli başarı
11:50 Ümit Karan'dan Vedat Muriqi'ye: "İki maçla olmaz bu işler"
11:45 Holosko: "Bence Burak Yılmaz çok büyük futbolcu"
11:45 Yusuf Ziya Demsoy: "Gittiğimiz yol doğru ve temkinli. Emin adımlarla..."
11:44 Toroslar'da okullarda güvenli bisiklet sürme eğitimi
11:42 Murat Sancak yeniden 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı oldu
11:36 Milli atletin hedefi zirveye koşmak