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Red Bull Son Şampiyon büyük finali 21 Aralık'ta

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Türkiye'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda final zamanı geldi.

19.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:25 Red Bull Son Şampiyon büyük finali 21 Aralık'ta
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan 'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda final zamanı geldi. 14 tarihinde gerçekleştirilen online elemeler sonuncunda rakiplerini geçmeyi başaran Team Pi ve Team Closer büyük finalde birbirlerine meydan okuyacak.

Türkiye Espor Federasyonu'nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda finale kalan takımlar belli oldu. AOC sponsorluğunda 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek final mücadelesinin online elemelerinde rakiplerini geçmeyi başaran Team Pi ve Team Closer büyük finalde karşı karşıya gelecekler.

Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nın büyük finali 21 Aralık tarihinde İstanbul, Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Oyunseverler etkinlik ile ilgili detaylı bilgilere redbull.com/sonsampiyon adresinden ulaşabilecekler. - İSTANBUL

Red Bull, Türkiye, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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