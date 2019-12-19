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Red Bull Son Şampiyon'da final heyecanı

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Türkiye'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda final zamanı geldi.

19.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:31 Red Bull Son Şampiyon'da final heyecanı

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan 'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda final zamanı geldi. 14 tarihinde gerçekleştirilen online elemeler sonuncunda rakiplerini geçmeyi başaran Team Pi ve Team Closer büyük finalde 21 Aralık'ta birbirlerine meydan okuyacak. Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda finale kalan takımlar belli oldu. Final mücadelesinin online elemelerinde rakiplerini geçmeyi başaran Team Pi ve Team Closer büyük finalde karşı karşıya gelecekler. Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nın büyük finali 21 Aralık tarihinde İstanbul, Ataşehir'de gerçekleştirilecek. Oyun bitmesin isteyen oyun severler detaylı bilgiye redbull.com/sonsampiyon adresinden ulaşabilecekler.



Red Bull, Türkiye, Aralık, Spor

Kaynak: DHA

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