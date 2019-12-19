Red Bull Son Şampiyon'da final heyecanı

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Türkiye'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda final zamanı geldi. 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilen online elemeler sonuncunda rakiplerini geçmeyi başaran Team Pi ve Team Closer büyük finalde 21 Aralık'ta birbirlerine meydan okuyacak. Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda finale kalan takımlar belli oldu. Final mücadelesinin online elemelerinde rakiplerini geçmeyi başaran Team Pi ve Team Closer büyük finalde karşı karşıya gelecekler. Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nın büyük finali 21 Aralık tarihinde İstanbul, Ataşehir'de gerçekleştirilecek. Oyun bitmesin isteyen oyun severler detaylı bilgiye redbull.com/sonsampiyon adresinden ulaşabilecekler.