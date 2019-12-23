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Red Bull Son Şampiyon'da kazanan Team Closer

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyen Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda final mücadelesi nefesleri kesti.

23.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:24 Red Bull Son Şampiyon'da kazanan Team Closer

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyen Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda final mücadelesi nefesleri kesti.

21 Aralık tarihinde FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilen büyük finalde Team Pi'yi yenen Team Closer şampiyon oldu.

Türkiye Espor Federasyonu'nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenen Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda final büyük heyecana sahne oldu. AOC sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda finale kalan 2 takım online elemeler sonucunda belli olmuştu. İstanbul'da FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilen büyük finalde Team Closer, rakibi Team Pi'yi 2-1'lik skorla yenerek şampiyon oldu.

Team Closer kaptanı Berkay "Calmy" Yılmaz, Demirören Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İki hafta öncesinde birlikte yan yana oynamaya başladık, birbirimizi motive ettik. Ben diğerlerini motive etmedim, herkes birbirini motive etti bu uğurda. Bu metada hero olarak güçlü herolar support rolünde Puck ve Vengeful Spirit. Bu heroları tercih ediyorum. Rakip takımın oyunlarını zaten izliyorduk, onlar bizim arkadaşlarımız. Dota camiasında herkes birbirini tanıyor az çok. Team Closer olarak buna iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Vodafone'nin, TESFED'in bunu düzenlemesi gerçekten benim için çok ümit verici. Espor adına en azından. Türkiye'de büyük bir gelişme olarak görüyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oyun oynayanlardan detaylar

Platform görüntüleri

Berkay "Calmy" Yılmaz ile röportaj

Genel detaylar



Red Bull, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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