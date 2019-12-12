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Red Bull Son Şampiyon'da online eleme zamanı

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Türkiye'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda online eleme zamanı yaklaşıyor.

12.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:09Red Bull Son Şampiyon'da online eleme zamanı

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan 'nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nda online eleme zamanı yaklaşıyor. 14 tarihinde gerçekleştirilecek online elemeler sonuncunda finale katılmaya hak kazanan takımlar belli olacak. Büyük final 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin her yerinden tüm katılımcılara açık olan Red Bull Son Şampiyon için kayıtlar 13 Aralık tarihine kadar devam edecek. Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası iki ayaktan ve 5'er kişilik takımlardan oluşacak. AOC sponsorluğunda 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek büyük finalin online elemeleri ise 14 Aralık'ta yapılacak. Online elemelerde rakiplerini geçmeyi başaran takımlar büyük finale katılım hakkı kazanacak. Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nın büyük finali 21 Aralık tarihinde İstanbul, Ataşehir'de gerçekleştirilecek. Oyun bitmesin isteyen oyun severler detaylı bilgiye redbull.com/sonsampiyon adresinden ulaşabilirler.



Red Bull, Türkiye, Aralık, Spor

Kaynak: DHA

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