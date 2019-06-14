14.06.2019 12:30
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Red Bull Uçuş Günü 4 Ağustos'ta gerçekleşecek

Red Bull Uçuş Günü 4 Ağustos

Birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü, uçuş heyecanını amatör olarak yaşamak isteyenleri 6 yıl aradan sonra Caddebostan Plajı'nda bir araya getirecek.

Birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü, uçuş heyecanını amatör olarak yaşamak isteyenleri 6 yıl aradan sonra Caddebostan Plajı'nda bir araya getirecek. Binlerce başvuru arasından seçilen 40 takım, 4 Ağustos'ta İstanbul'da yarışacak.

Binlerce başvuru arasından seçilen 40 takım, 6 yıl aradan sonra İstanbul'da 4'üncü Red Bull Uçuş Günü'nde buluşacak. Takımlar, 4 Ağustos Pazar Günü Caddebostan Plajı'nda pilotluk hayallerine bir adım daha yaklaşmak için mücadele edecek. Dörder kişiden oluşan ve çizimleri, aralarında uçak mühendisleri ve tasarımcıların olduğu uzman jüri tarafından beğenilen 40 takım, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla yüz binlerce kişinin önünde uçmaya çalışacağı belirtildi.

Birincilik ödülü: pilotluk eğitimi

Jüriyi etkileyerek birinci olacak takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak 'pilotluk eğitimi' ödülünü kazanacak. Organizasyonda ikinci olan takım Red Bull Air Race'i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşayacak. Üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile Uçuş deneyimi şansına kavuşacak. Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünü kazanacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul, Caddebostan, Red Bull, Spor

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