14.06.2019 11:22
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Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos

Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta Caddebostan Plajı'nda gerçekleştirilecek.

Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta Caddebostan Plajı'nda gerçekleştirilecek.
Red Bull'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü, binlerce başvuru arasından seçilen 40 takımı, 6 yıl aradan sonra yine Caddebostan Plajı'nda bir araya getirecek.
4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük uçuş gününde, dörder kişiden oluşan ve çizimleri, aralarında uçak mühendisleri ve tasarımcıların olduğu uzman jüri tarafından beğenilen 40 takım, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla yüz binlerce kişinin önünde uçmaya çalışacak.
4. Red Bull Uçuş Günü'nde birinci olacak takım, "Pilotluk Eğitimi" ödülünü kazanacak.
Kaynak: AA
Caddebostan, Red Bull, Ekonomi

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