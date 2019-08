Red Bull Uçuş Günü görsel bir şölene sahne oldu

TÜM dünyada büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iş birliği ile Caddebostan Plajı'nda görsel bir şölen sundu. Etkinlikte, yaratıcı kostümler, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli sahne şovları ile 35 takım kanatlandı. Birinci olan 'Coffee Lovers' takımı ise ödülünü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı.Uzun zamandır merakla beklenen 4'üncü Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'u kanatlar altına aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iş birliği ile Caddebostan Plajı'nda düzenlenen etkinlikte, ünlü isimler sunucu ve jüri olarak yer aldı. Organizasyonda yaratıcı ve eğlenceli el yapımı uçuş aracına sahip 35 takım, binlerce kişiye festival tadında bir gün yaşattı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da, eşi Dilek İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile birlikte Kalamış Marina'dan tekneye binerek etkinlik alanına ulaştı. Spor kıyafetler giyen İmamoğlu ve eşi, atlayış yapan takımları tekneden izledi.Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları birbirinden yaratıcı el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğindeki rampadan suya atlayarak kanatlandıkları etkinlikte 'Coffee Lovers' takımı birinciliği elde etti. Şampiyon takım, ödülünü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı."SENEYE İBB OLARAK BİZ DE KATILACAĞIZ"İmamoğlu, kısa deniz turunun ardından, vatandaşların bulunduğu başka bir tekneye çıktı. İmamoğlu ve eşi ile vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etti. Ardından ödül töreni için karaya çıkan İmamoğlu, vatandaşlara seslenerek, "Enerjisi yüksek bir kent İstanbul. Aynı zamanda bir deniz kentiyiz. Denizle buluşmayı teşvik eden her buluşmanın yanında olacağız. Bu organizasyona katkı sunan yaratıcı insanlara minnet duyuyorum. Seneye İBB olarak biz de bu yarışmaya katılacağız. Şehre moral geldi, daha da moralli olacağız. Enerjisi yüksek ve üretken bir kent olacağız. Seneye, İstanbul'a bir deniz festivali organize ediyoruz. Kadıköy Belediye Başkanımızla da konuştuk. İnşallah İstanbul'un tüm sahillerinde festival gerçekleştireceğiz. İstanbul'la ilgili her yeniliğe açığız" dedi.Espresso kaşığı figürlü uçuş aracı ile en uzak mesafeye kanatlanarak şampiyon olan 'Coffee Lovers' takımının pilotu Çetin Gürer 'pilotluk eğitimi' ödülünün sahibi oldu. İkinciliği elde eden 'Mother Force' takımı, Red Bull Air Race'i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama ödülünü, üçüncü olan 'Vecihi Team' takımı ise Avusturya'daki Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile uçma ödülünü kazandı. 14 metreye giderek en uzun mesafeye uçan 'Uçan Efeler' takımı ise dünya turu özel ödülünün sahibi oldu.BİRBİRİNDEN YARATICI UÇUŞ ARAÇLARI KANATLANDIYüzlerce başvuru arasından seçilen 35 takımın kanatlandığı etkinliğin sunuculuğunu ise Burcu Esmersoy ve Emre Karayel üstlendi. İki sunucuya, Cem Nadiran nam-ı diğer DJ Funky C, Mustafa Özben ve Selim Yeğin eşlik etti.Yarışmacıların uçuş araçlarına uyumlu eğlenceli kostümleri ve sahne şovları ile rampadan denize uçtuğu organizasyonun jüri koltuğunda ise Müge Boz, İbrahim Selim, İlayda Alişan, Yağmur Sarıoğlu, Ogeday Girişken, Muhammed Yılmaz, Sinan Güler, SoloTürk Kurucu Lideri Öğretmen Pilot Murat Keleş ile dünya ve Avrupa şampiyonu Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ve yine Red Bull sporcusu Kübra Dağlı yer aldı.RED BULL AIR RACE UÇAĞI CADDEBOSTAN PLAJI'NDA NEFESLERİ KESTİRed Bull Air Race pilotu Dario Costa da özel akrobasi uçağı ile uçuş tutkunlarına unutulmaz bir şov sergiledi. Costa'nın bu performansını alandan bir kişi de birebir deneyimleme şansı buldu.AYŞİN AYDOĞDU: ÇOK GÜZEL OLDU, ÇOK MUTLUYUZEtkinlikte birinci olan Coffee Lovers takımından Ayşin Aydoğdu, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Normalde bir espresso makinesinin Türkiye distribütörüyüz. Bu makine Floransa'da el yapımı olarak üretiliyor ve simgesi de aslan. Bu sebeple de bugün aslan kıyafetleri ile buradayız. Ekibimizin adına da bu sebeple Coffee Lovers dedik. 'Make coffee, not war' diye de bir mesajımız var. Uçağımız aslında espresso makinesine takılan bir kahve kaşığı. Üst kısmına 6 metre kanat yaptık. Pilotumuz onun üzerine yatıyor. Ayrıca uçağımızı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri boyadı. Çok güzel oldu, çok mutluyuz.""AMACIMIZ EĞLENMEK"Yarışmaya kanatlı bir tırnak makası ile katılan Doğan Mücaviroğlu ise, "Tırnak makası ayda en az 2-3 defa kullandığımız küçük bir eşya. Aslında çok büyütmediğimiz bir ürün ama biz bu ürünün standart boyu dışında en büyüğünü yapmaya karar verdik. İnsanların yüzünde bir tebessüm yaratmak istedik. Amacımız tamamen eğlenmek ve eğlendirmek" dedi.