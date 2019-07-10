Red Bull Uçuş Günü'nde birinciyi ünlüler belirleyecek

Organizasyonda yarışmacılar kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli kostümleri ile rampadan denize uçarak jüriyi etkilemeye çalışacak. Birinciyi ise Müge Boz, Yağmur Sarıoğlu, İbrahim Selim, İlayda Alişan, Ogeday Girişken, Muhammed Yılmaz ve Red Bull sporcuları; Ayşe Begüm Onbaşı ile Kübra Dağlı'dan oluşan jüri belirleyecek.

Altı yıl aradan sonra 4 Ağustos Pazar Günü Caddebostan Plajı'nda İstanbul'u kanatlar altına almaya hazırlanan 4. Red Bull Uçuş Günü'nde birinciyi belirleyecek jüri kadrosu belli oldu. Dünya çapında birçok ülkede düzenlenen ve büyük ilgi gören Türkiye'nin en büyük uçuş gününde, dörder kişilik 40 takım, kendi tasarladıkları birbirinden yaratıcı el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak.

Yarışmacıların aynı zamanda uçuş araçlarına uyumlu olacak eğlenceli kostümleri ve sahne şovları ile rampadan denize uçacağı organizasyonun jüri koltuğunda ise; güzel sunucu Müge Boz, başarılı oyuncu İbrahim Selim, Çukur dizisindeki rolüyle beğeni toplayan İlayda Alişan oturacak.

Uçuş ve spor dünyasından önemli isimler de burada

En yaratıcı el yapımı uçuş araçlarını serin sularla buluşturacak takımların performanslarını oylayacak jüride ayrıca; pilotluk mesleğini profesyonel olarak sürdüren ve havacılık kariyerini savaş uçağına kadar çıkaran Yağmur Sarıoğlu, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ve havacılık dünyasının yakından tanıdığı uçak mühendisi ve sosyal medya fenomeni Muhammed Yılmaz yer alacak.

Son olarak Dünya ve Avrupa şampiyonu, jimnastiğin genç yeteneği Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile Türkiye'nin en yetenekli tekvando temsilcilerinden olan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı da yarışmacıları değerlendirecek.

4. Red Bull Uçuş Günü festival gibi geçecek.

Birbirinden ünlü simalar ve eğlenceli sahne şovları ile festival gibi geçecek 4. Red Bull Uçuş Günü 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00'da Caddebostan Plajı'nda katılımcılara unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.