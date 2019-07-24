Haberler» Magazin» Haber

Red Bull Uçuş Günü'nü Esmersoy ve Karayel sunacak

Yarışmacıların kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli kostümleri ile rampadan denize uçarak jüriyi etkilemeye çalışacakları Red Bull Uçuş Günü 4 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek.

24.07.2019 10:08 Red Bull Uçuş Günü'nü Esmersoy ve Karayel sunacak
Yarışmacıların kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli kostümleri ile rampadan denize uçarak jüriyi etkilemeye çalışacakları Red Bull Uçuş Günü 4 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Uçuş araçlarının şov yapacağı günde Burcu Esmersoy ve Emre Karayel de etkinlik alanında canlı sunumlarıyla yer alacak.

Red Bull Uçuş Günü, uçuş tutkunlarını 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00'da Caddebostan Plajı'nda buluşturacak. Herkesin katılımına açık olan organizasyonda yarışmacılar kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli kostümleri ile rampadan denize uçarak jüriyi etkilemeye çalışacak. 40 takımın yaratıcı el yapımı uçuş araçları ve sahne şovları ile unutulmaz anların yaşanacağı etkinlikte; Burcu Esmersoy ve Emre Karayel de etkinlik alanında canlı sunumlarıyla yer alacak. Sevilen ikiliye Cem Nadiran nam-ı diğer DJ Funky "C", sunucu Mustafa Özben ve Selim Yeğin de eşlik edecek.

Yarışmacıların uçuş araçlarına uyumlu olacak kostümleri, sahne şovları ve birbirinden ünlü isimlerle; ücretsiz olarak seyredilebilecek.



Burcu Esmersoy, Red Bull, Magazin

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:59   Manken Didem Soydan kendisine çıplak fotoğraf atanları ifşa edeceğini söyledi
10:42   Oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Gizli gizli çekmeyin" deyip mayolu fotoğrafını paylaştı
10:23   Ülkü Eyüpoğulları hemşerileriyle buluşacak
10:08   Red Bull Uçuş Günü'nü Esmersoy ve Karayel sunacak
09:54   Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi
09:44   Yaptığı temizliklerle adını duyuran fenomen Kadir Ezildi, FOX TV'de program sunacak
07:51   Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Demet Özdemir'in mayolu fotoğrafına beğeni yağdı