Haberler» Güncel» Haber

RED BULL UÇUŞ GÜNÜ UNUTULMAZ GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Normalde bir espresso makinesinin Türkiye distribütörüyüz. Bu makine Floransa'da el yapımı olarak üretiliyor ve simgesi de aslan. Bu sebeple de bugün aslan kıyafetleri ile buradayız. Ekibimizin adına da bu sebeple Coffee Lovers dedik.

04.08.2019 17:06 RED BULL UÇUŞ GÜNÜ UNUTULMAZ GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU
yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Normalde bir espresso makinesinin Türkiye distribütörüyüz. Bu makine Floransa'da el yapımı olarak üretiliyor ve simgesi de aslan. Bu sebeple de bugün aslan kıyafetleri ile buradayız. Ekibimizin adına da bu sebeple Coffee Lovers dedik. 'Make coffee, not war' diye de bir mesajımız var. Uçağımız aslında espresso makinesine takılan bir kahve kaşığı. Üst kısmına 6 metre kanat yaptık. Pilotumuz onun üzerine yatıyor. Ayrıca uçağımızı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri boyadı. Çok güzel oldu, çok mutluyuz."

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Etkinlikten görüntüler
-Pilotlar ve araçların detayları
-Sahneden görüntüler
-Seyircilerden detaylar
-Yapılan atlayışlardan görüntüler
-Havadan etkinlik görüntüleri
-Ayşin Aydoğdu'nun açıklamaları
-Genel detaylar



- İstanbul

Floransa, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:31   Ağaçlandırma sahasında yangın
18:29   Germencik'te "boğa güreşi" festivali ilgi gördü
18:27   13'üncü kattan ölüme atladı
18:26   Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu
18:25   Suriyelileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı
18:24   Dikili'de 45 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik uçağı yakalattı
18:23   Samsun'da "torbacı" operasyonu