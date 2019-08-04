RED BULL UÇUŞ GÜNÜ UNUTULMAZ GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Normalde bir espresso makinesinin Türkiye
distribütörüyüz. Bu makine Floransa
'da el yapımı olarak üretiliyor ve simgesi de aslan. Bu sebeple de bugün aslan kıyafetleri ile buradayız. Ekibimizin adına da bu sebeple Coffee Lovers dedik. 'Make coffee, not war' diye de bir mesajımız var. Uçağımız aslında espresso makinesine takılan bir kahve kaşığı. Üst kısmına 6 metre kanat yaptık. Pilotumuz onun üzerine yatıyor. Ayrıca uçağımızı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri boyadı. Çok güzel oldu, çok mutluyuz."
Görüntü Dökümü:
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-Etkinlikten görüntüler
-Pilotlar ve araçların detayları
-Sahneden görüntüler
-Seyircilerden detaylar
-Yapılan atlayışlardan görüntüler
-Havadan etkinlik görüntüleri
-Ayşin Aydoğdu'nun açıklamaları
-Genel detaylar
- İstanbul