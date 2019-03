Red'in Seyahat Programı "Dünya Avucunuzda" Başladı

Kaynak: AA

Vodafone Red'in seyahatseverler için hazırladığı "Dünya Avucunuzda" programı devam ediyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerine tarifenin ötesinde bir dünya sunan Vodafone Red, tatil mevsimi yaklaşırken seyahatseverleri ikinci sezonuna giren "Dünya Avucunuzda" programıyla farklı coğrafyalara götürüyor.Alışılagelmiş ve popüler yurt dışı gezi rotaları yerine dünyanın çok özel ve saklı yerlerinin konu alındığı "Dünya Avucunuzda" programında, gidilen bölgelere ilişkin tarihsel ve kültürel bilgiler sunuluyor, izleyicilere daha keyifli bir tatil geçirmeleri için özel tüyolar veriliyor. Eylül sonuna kadar yaklaşık 36 bin kilometre yol kat edilerek toplam 6 ülkenin gezileceği programda, Vodafone Red'in yurt dışı seyahatlerde sunduğu ayrıcalıklar da tanıtılıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red'in ayrıcalıklarla dolu dünyasının her geçen gün genişlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Vodafone Red'i müşterilerimize sadece tarife sunan bir marka değil, aynı zamanda sunduğu ayrıcalıklarla müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran bir marka olarak konumlandırıyoruz. Seyahat etmeyi seven Vodafone Red'liler için de pek çok kolaylık sunuyoruz. Bu müşterilerimiz, havaalanına VIP transfer ile gidiyor, sıra beklemeden geçiyor, uçağını loungede bekliyor, otel rezervasyonlarında özel ayrıcalıklar yaşıyor. Tarifedeki her yöne dakika, SMS ve internetin tamamını yurt dışında kullanma imkanı veren 'Her Şey Dahil Pasaport – Dünya' servisimizle 104 ülkeyi kapsıyoruz. 'Dünya Avucunuzda' programı, bu servisimizin ve GSM dışı faydalarımızın müşterilerimize seyahat esnasında sağladığı kolaylıkları anlatmak için bize güzel bir fırsat sunuyor. Sık seyahat eden, gezmekten keyif alan herkesi Vodafone Red'in ayrıcalıklı dünyasına davet ediyoruz."Vodafone Red'liler yurt dışında da ayrıcalıklıVodafone Red'liler, "Her Şey Dahil Pasaport – Dünya" servisiyle, yurt dışına seyahat ettiklerinde tarifelerindeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye'deki gibi özgürce kullanabiliyor. Ayrıca, Türkiye'den 23 Vodafone ülkesini hiçbir ücret ödemeden arayabiliyor.Vodafone Red'lilere, havalimanına VIP transferle ulaşma, havalimanında özel yolcu salonunu indirimli kullanma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme ve marka indirimleri gibi ayrıcalıklar da sunuluyor. Vodafone Red müşterilerine son 1 yılda yurt dışı ayrıcalıklarıyla toplam 1,1 milyar TL'lik fayda sağlandı.Vodafone Red'in katkılarıyla yayınlanan "Dünya Avucunuzda" programını Burcu Esmersoy sunuyor. Esmersoy'a seyahatlerinde Instagram fenomeni Sezgin Yılmaz ve National Geographic Traveler Dergisi'nin editörleri eşlik ediyor.Ekibin ilk durağı, Danimarka 'nın limanı, kanalları, tarihi binaları ve hareketli caddeleriyle ünlü Kopenhag şehri olurken, ikinci durağı Portekiz 'in cennet mekanları Lizbon, Obidos, Peniche, Monsanto, Aveiro ve Porto oldu. Program kapsamında ayrıca, İsviçre , Sicilya, Fransa ve Hırvatistan da ziyaret edilecek."Dünya Avucunuzda" ekibinin deneyimleri, seyahat ile eşzamanlı olarak Vodafone Red sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor ve eşzamanlı olarak National Geographic hesaplarından hem ekibin hem de dünyanın güzel olan daha fazla rotasına erişilebiliyor.