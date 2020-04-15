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RedBull Chess Masters'da ilk finalistler belli oldu

Türkiye Satranç Federasyonu ve RedBull'un ortaklaşa düzenlediği, RedBull Chess Masters'da 3. sezonun ilk finalistleri belli oldu.

15.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:26
RedBull Chess Masters'da ilk finalistler belli oldu
Türkiye Satranç Federasyonu ve RedBull'un ortaklaşa düzenlediği, RedBull Chess Masters'da 3. sezonun ilk finalistleri belli oldu. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yaptıkları, ilk kez tamamıyla çevrimiçi olarak düzenlenen RedBull Chess Masters'da ikinci elemler 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Farklı formatıyla dikkat çeken ve Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren satranç turnuvası RedBull Chess Masters'da büyük heyecan üçüncü kez başladı. 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele ettikleri RedBull Chess Masters'da ilk finalistler belli oldu. Bu sene ilk kez hem elemelerin hem de finallerin tamamen çevrimiçi olduğu turnuvada ilk haftada yapılan iki eleme sonunda erkeklerde ve kadınlarda 8'er sporcu 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek finale adını yazdırdı.

Erkeklerde Alparslan Işık, Volkan Sevgi, Umut Ata Akbaş, Kayra Kamer, Tuna Özateş, Efe Mert Kılıç, Doruk Karaoğlan ve Umut Erdem Gündüz, kadınlarda ise Esma Doğa Duran, Meltem Şimşek, Çiğdem Onur, Didem Nuray Yurdakul, Buse Naz Koçyiğit, Sıla Çağlar, Nelli Aleksanyan Çadır ve Gizem Kuplay finale yükseldi.

'Yıldırım satranç' formatıyla düzenlenecek turnuvada ikinci eleme haftası mücadeleleri 18 Nisan'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en iyi kadın oyuncusunu belirleyecek RedBull Chess Masters Kadınlar Finali 29 Mayıs'ta, en iyi erkek oyuncuyu belirleyecek erkekler finali ise 30 Mayıs'ta oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Spor
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