Ünlü Teknik Direktör Redknapp, 3,4 Milyon TL'lik Ödül İçin Balta Girmemiş Ormana Girdi

İngiliz futbolunun en önemli teknik adamlarından biri olan Harry Redknapp, 71 yaşında TV şovlarının aranan ismi haline geldi.

Kariyerinde Portsmouth ve Tottenham gibi takımları çalıştıran, ismi bir ara İngiltere Milli Takımı için geçen ve son olarak 2017'de Birmingham'ın başında olan Redknapp, Ada'nın en çok izlenen yarışma programlarından biri olan 'Iam a Celeb' (Ben ünlüyüm) adlı programa katıldı.

Şu an 71 yaşında olan Redknapp, diğer yarışmacılarla birlikte programın formatı gereği soluğu Avustralya'nın ormanlarında aldı. 3 haftalık süreçte ormandaki zorlu koşullarda belli bir limit yiyecekle oyunun içinde kalmaya çalışan Redknapp ve diğer isimler, yarışmanın içindeki oyunlarla farklı ödüllerin sahibi oluyorlar.

"BABAM ZORLUKLARA ALIŞIKTIR"

Fanatik'in haberine göre; geçtiğimiz pazar günü ilk bölümü yayınlayan 'Iam a Celeb'de Redknapp, izleyicilerin oylarıyla finale kadar gidip, şampiyon olmanın hayallerini kuruyor.

Son olarak ormanda duş alırken yarı çıplak görüntüleri yayınlanan tecrübeli hocanın bu yaşta, böyle bir yarışmanın içinde olması ise tamamen duygusal. Çünkü yarışmayı yayınlayan kanal, şampiyon olan kişiye ödül olarak tam 500 bin Pound yani Türk parası olarak 3 milyon 450 bin TL. Bu arada Redknapp'ın oğlu olan Liverpool'un eski futbolcusu Jamie, "Babam zaten fazla yemek yemez ve zorluklara alışıktır. Tek sıkıntı onu banyo yaparken görmek" diyerek esprili bir yorumda bulundu.