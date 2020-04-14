Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Redmi AirDots S Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Redmi, AirDots S olarak adlandırdığı yeni gerçek kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Redmi AirDots S özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Redmi'nin yeni kulakiçi kulaklığı geçtiğimiz hafta Bluetooth SIG sertifikası almış, geçtiğimiz yıl tanıtılan popüler Redmi AirDots'ın yenisinin duyurulacağı anlaşılmıştı.

14.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:53
Redmi AirDots S Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Redmi, AirDots S olarak adlandırdığı yeni gerçek kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Redmi AirDots S özellikleri ve fiyatı haberimizde.


Redmi'nin yeni kulakiçi kulaklığı geçtiğimiz hafta Bluetooth SIG sertifikası almış, geçtiğimiz yıl tanıtılan popüler Redmi AirDots'ın yenisinin duyurulacağı anlaşılmıştı. Redmi, bugün yeni kulaklığını duyurdu ancak Redmi AirDots 2 olarak değil, Redmi AirDots S olarak.


Redmi AirDots S Özellikleri


Redmi, tasarım değişikliğine gitmediğinden AirDots S, orijinalinden ayırt edilemiyor. Yeni renk seçeneği bile yok, aynı düz ve siyah renkte kulaklık karşımızda ancak yeni özellikler eklenmiş. Eşleştirme daha iyi. Orijinal kulaklıklar master-slave bağlantısını kullanarak cihazınıza bağlanıyor. Sağ kulaklık bağlanıyor ardından sol kulaklık sağ kulaklığa bağlanıyor. Tek bir kulaklık (ikisinden biri) kullanma seçeneği de var. Redmi AirDots S bunu değiştiriyor. Kulaklıkları telefonunuzla ilk kez eşleştirdiğinizde her iki kulaklık da bağlanmış oluyor. Master-slave bağlantısı yok. Mono modda kulaklıklardan birini kullanmaya devam edebiliyorsunuz, ikinci kulaklığı kulağınıza yerleştirdiğinizde otomatik olarak ve sorunsuz bir şekilde stereoya geçiyor.


Redmi AirDots S, Bluetooth 5.0 çipine sahip ve Redmi, veri aktarımının son nesle kıyasla iki katını çıktığını iddia ediyor. Aynı zamanda bağlantı daha hızlı ve daha stabil. Kulaklıktaki butona üç kez basılarak etkinleştirilebilen yeni düşük gecikmeli oyun modu da var. Yeni Redmi TWS kulaklıklarda 7,2 mm sürücü ve akıllı gürültü azaltma için DSP bulunuyor, bu sayede aramalar daha net. Pil ömrü hala 4 saat, kutuyla birlikte 12 saate kadar çıkıyor. Sesli asistanlar (Google Asistan, Siri, XiaoAI) için destek mevcut; tek yapmanız gereekn kulaklıktaki butona iki kez dokunmak. Ayrıca yaklaşık 1 saniye boyunca uzun bastığınızda aramaları reddedebiliyor ve tek dokunuşla aramaları yanıtlayabiliyor/müziği durdurup oynatabiliyorsunuz.


Redmi AirDots S Fiyatı


Redmi AirDots, selefinin 99.9 Yuan fiyat etiketini koruyor ve küçük, orta, büyük kulak tıkaçlarıyla geliyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Haberler ›› Teknoloji ››Redmi AirDots S Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

20:12: Samandağ'da polis ekiplerinden sıkı denetim - Haberler 20:09: Ceza yememek için motosikleti bırakıp kaçtı - Haberler 20:06: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu 20:05: Obama, 2020 başkanlık seçimi için Biden'a desteğini açıkladı - Haberler 20:03: Kafası balkon demirine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler 20:01: İstanbul valiliğinden "Vefa" çalışmalarına 250 araçlık dev destek - Haberler 19:26: Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı - Haberler 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı