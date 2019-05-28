Redmi yeni dizüstü bilgisayarı RedmiBook 14'ü resmen tanıttı! İşte fiyat ve teknik özellikler

Redmi, dikkat çeken ürünleriyle ön plana çıkmayı başarıyor. Bugün tanıtılan amiral gemisi katili K20 Pro'nun hemen ardından RedmiBook 14'ü de tanıtan şirket, dizüstü bilgisayar sektöründe de kendisini göstermeye çalışıyor.

İşte Redmi'nin tanıtmış olduğu RedmiBook 14;

1.5 kilogram ağırlığında ve 17 milimetre inceliğe sahip olan bu dizüstü bilgisayar, donanımsal özelliklerine bakıldığı zaman ise bir hayli ağır diyebiliriz. Yüzde 81 ekran-kasa oranına sahip olan RedmiBook 14, 14 inç boyutunda FHD ekran çözünürlüğüne sahip. Intel'in 8. nesil işlemcilerinin kullanıldığı RedmiBook 14'te i5 ve i7 işlemci seçenekleri, müşterilerin tercihine bırakılmış durumda. Bunlarla birlikte hızlı şarj desteğine de sahip olan RedmiBook 14, sadece 35 dakika gibi kısa bir sürede dizüstü bilgisayarın bataryasını yüzde 50 seviyesinde şarj edebiliyor ve toplamda 10 saat kullanım imkanı veriyor.

Bilgisayarın diğer iç donanımsal özelliklerine bakacak olursak;

Intel Core i7-8565U işlemci (İşlemcinin temel hızı 1.8 GHz ancak maksimum hız 4.6 GHz) (Opsiyonel seçenek)

Intel Core i5-8265U işlemci (İşlemcinin temel hızı 1.6 GHz, maksimum hız 3.9 GHz) (Opsiyonel seçenek)

2GB NVIDIA GeForce MX250 ekran kartı

8 GB 2133 MHz RAM

256 GB/ 512 GB SSD seçenekleri

5 GHz Wi-Fi desteği

Eğer bir RedmiBook 14 almak isterseniz, farklı seçeneklere göre ödemeniz gereken tutar da değişiklik gösteriyor. Bu seçenekleri irdeleyecek olursak; i5 işlemci ve 256 GB depolama alanı bulunan modeli tercih ederseniz 578 dolar (yaklaşık 3.500 TL), i5 işlemci ve 512 GB depolamayı seçerseniz 621 dolar (yaklaşık 3.750 TL). Bu iki opsiyonun dışında en üst modeli tercih ederek i7 işlemci ve 512 GB depolama alanına sahip olan bir RedmiBook 14 seçerseniz de 723 dolar (yaklaşık 4.300 TL) ödemeniz gerekiyor. RedmiBook 14'ü satın almak isteyen müşterilerin haziran ayına kadar beklemeleri gerekiyor.

1 Haziran'da siparişlerin alınmaya başlayacağı RedmiBook'lar 11 Haziran'da da Çin pazarında görülecek. Bu arada TL olarak belirttiğimiz fiyatların herhangi bir vergilendirmeye tabi tutulmadığını belirtelim.

Kaynak: WebTekno