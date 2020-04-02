Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi Mi 9T Karşılaştırma

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Teknoloji severler için ya da telefon almadan önce tüm teknik özelliklere bakmak isteyenler için tek bir incelemede telefonların tüm özelliklerini bulmak son derece önemli ve bu nedenle karşılaştırma yazıları daha da artmaya başladı. Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırmasını teknik özellik ve fiyat bakımından inceledik.

Xiaomi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında pop-up kameraya sahip Mi 9T modelini tanıttı. Farklı bölgelerde Redmi K20 olarakta da bilinilen akıllı telefon kısa sürede çok beğenildi. Diğer yandan Xiaomi'nin alt markası olarak piyasade yer alan Redmi, ağustos ayında yeni fiyat/performans cihazı Note 8 Pro modelini duyurdu.

Redmi K20 modeli ön tarafta damla çentik formuna sahip bir tasarım ile kullanıcıları karşılıyor. 6.53 inç boyutundaki ekranda %84.9 ekran-kasa oranına sahip. 1080 x 2340 FHD+ çözünürlüğündeki ekranda inç başına düşen piksel sayısı 395. Cihaz, Mi 9T modelinde olduğu gibi Corning Gorilla Glass 5 ile ekran korumasına güç katmakta ve HDR desteğine sahip. Telefonun ulaştığı maksimum parlaklık değeri ise 500 nit.

Kamera

Telefonların kamera performanslarını incelediğimizde her iki cihazında iddalı modeller olduğunu söylemeliyiz. Redmi Note 8 Pro modeli arka tarafta dört, ön tarafta bir adet selife kamerası olmak üzere toplam 5 kameraya sahip. Arka tarafta bulunan ana kamera 64 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip. 4K 30 kare'de video çekimine olanak sağlayan ana kamerada EIS desteği bulunmakta.

Arka kameraya eşlik eden kameralar ise 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro, arka tarafı bulanıklaştırmanıza olanak sağlayan 2 MP f/2.4 derinlik sensörü. Kameraların hem sağ tarafında LED flaş bulunuyor. Telefonun ön kısımında 20 MPf/2.0 diyafram açıklığına sahip bir selfie kamerası bulunmakta. Ön kamerada video çekmek isteyen kullanıcılar için 1080P 30 kare seçeneği sunuluyor.

Xiaomi Mi 9T modelinde arka tarafta üç, ön tarafta bir adet olmak üzere toplamda dört adet kamera bulunuyor. Telefonun ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. 4K'da 30 kare,Video severler için FHD çözünürlükte 60 kare videolar çekmenize olanak sağlayan bu sensörde otomatik odaklama sistemi bulunuyor.

Cihazın arka tarafında bulunan diğer kameralar ise 8 MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto ve 13 MP f/2.4 ultra geniş açı kamera. Telefonun ön kamerası ise açılır-kapanır bir yapıya sahip. 20 MP f/2.2 diyaframa sahip pop-up kamerada yazılımsal olarak portre modu desteği sunulmuş.

Performans

Xiaomi Mi 9T modeli 9 Nisan tarihinde tanıtılan Snapdragon 730 işlemciden gücünü alıyor. 8 nanometre üretim sürecinden geçen bu yonga seti 8 çekirdeğe sahip. Telefonun grafik birimi ise Adreno 618. 6 GB RAM seçeneği ile satışa sunulan cihazda 64 veya 128 GB opsiyonlar da bulunuyor. Android 9 Pie üzerinde MIUI 11.0.3 ile çalışan telefonun Antutu Benchmark sonucu 251.377 olarak test edildi.

Redmi Note 8 Pro, Mi 9T modeline kıyasla daha yeni bir yonga setine sahip. Mediatek Helio G90T işlemcisinden gücünü alan telefonda 8 çekirdek bulunuyor. 2×2.05 GHz Cortex-A76 ve 6×2.0 GHz Cortex-A55 birimlerinden oluşan G90T, Mali-G76 MC4 grafik birimine sahip.

Android 9 Pie üzerinde MIUI 11 ile çalışan cihazın Antutu Benchmark sonucu Mi 9T modelinden fazla olduğu gözlemleniyor. 283.161 puan ile 36. Sırada kendine yer bulan telefon 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM seçeneklerine sahip.

Fiyat

Telefonun Xiaomi Türkiye Garantili olarak diğer e-ticaret sitelerinde karşılığı ise 2700-3000 Türk Lirası bandında olduğunu görmek mümkün. Redmi Note 8 Pro modeli ise2149 TL fiyat etiketi ile Mi Store mağazalarında bulunuyor. Redmi Note 8 Pro modelini e-ticaret sitelerinde2100-2650 Türk Lirası aralığında bulmamız mümkün.

Kaynak: Cepkolik