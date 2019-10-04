Haberler » Ekonomi » Haber

Reel efektif döviz kuru endeksi Eylül'de düştü

Reel efektif döviz kuru endeksi, Eylül'de TÜFE bazında 0,26 puan azalarak 76,66'ya düştü.

04.10.2019 15:05Reel efektif döviz kuru endeksi Eylül'de düştü
Reel efektif döviz kuru endeksi, Eylül'de TÜFE bazında 0,26 puan azalarak 76,66'ya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Eylül'de bir önceki aya kıyasla 0,26 puan azalarak 76,66'ya düştü. Endeks, Ağustos ayında 76,92 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, Eylül'de bir önceki aya göre 1,45 puan azalarak 81,70'e düştü.

Türk lirasının değeri ise Eylül'de bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 14,16 puan, Yİ-ÜFE bazında 11,66 puan arttı. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
23:08 Fındıkta randıman tepkisi
22:11 Akyurt'a 452 milyon liralık yatırım
21:56 Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de
21:40 "Ürünün, aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar"
21:34 Gelir İdaresi Başkanlığından açıklama
21:08 Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de
20:52 Filistin ile İsrail arasındaki vergi krizi çözüldü