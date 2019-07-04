04.07.2019 14:45
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Reel efektif döviz kuru endeksi Haziran'da arttı

Reel efektif döviz kuru endeksi Haziran

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Haziran ayında 72,10 oldu.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Haziran ayında 72,10 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Haziran'da bir önceki aya kıyasla 2.30 puan artarak 72,10'a yükseldi. Endeks, Nisan ayında 69,80 seviyesindeydi. Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, Haziran'da bir önceki aya göre 2,41 puan artarak 77,72'den 80,13'e çıktı. Türk lirasının değeri, Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 6,01 puan ve Yİ-ÜFE bazında 0,51 puan azaldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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