Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Reel efektif döviz kuru endeksi mart rakamları açıklandı

Reel efektik döviz kuru mart ayında 72,87 olarak açıklandı.

06.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:05
Reel efektif döviz kuru endeksi mart rakamları açıklandı
Reel efektik döviz kuru mart ayında 72,87 olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 mart dönemi reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında marta bir önceki aya kıyasla 2,26 puan azalarak 72.87'ya indi. Endeks, şubat ayında 75,13 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, martta bir önceki aya göre 2,23 puan azalarak 81,01'den 78,78 seviyesine düştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Reel efektif döviz kuru endeksi mart rakamları açıklandı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı Ekonomi
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak Ekonomi
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Ekonomi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Ekonomi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi Ekonomi
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi
Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Ekonomi
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Bakan’dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Ekonomi
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:46: Ziraat Bankası'ndan "çalışma saatleri değişmedi" açıklaması - Ekonomi 15:42: Taşköprü sarımsağının ekimi tamamlandı - Ekonomi 15:33: Başkan Gülsoy, 3 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi - Ekonomi 15:31: ATSO’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ ile ‘Afyon İçin Vefa Vakti ’ kampanyalarına destek - Ekonomi 15:30: DenizBank'tan, koronavirüs salgınına karşı yürütülen dayanışmaya 10 milyon TL destek - Ekonomi 14:41: IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır - Ekonomi 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz - Haberler 14:09: E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak - Ekonomi 13:38: Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak? - Ekonomi 13:20: Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı - Ekonomi 12:41: Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi - Ekonomi 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber