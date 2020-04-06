Reel efektif döviz kuru endeksi mart rakamları açıklandı
Reel efektik döviz kuru mart ayında 72,87 olarak açıklandı.
06.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:05
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 mart dönemi reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında marta bir önceki aya kıyasla 2,26 puan azalarak 72.87'ya indi. Endeks, şubat ayında 75,13 seviyesinde gerçekleşmişti.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, martta bir önceki aya göre 2,23 puan azalarak 81,01'den 78,78 seviyesine düştü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi