Reel Efektif Döviz Kuru Mart'ta Yükseldi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mart ayında 84,38 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) Mart ayı reel efektif döviz kuru endeksini (Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeri) açıkladı. Buna göre; Reel Efektif Döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Mart'ta bir önceki aya kıyasla 2.05 puan artarak 84,38'e çıktı. Endeks, Şubat ayında 86,43 seviyesinde gerçekleşmişti. - İSTANBUL
Ekonomi
Kaynak: İHA