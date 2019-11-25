Reel kesim güven endeksi Kasım'da 1.1 puan yükseldi

Reel kesim güven endeksi (RKGE) Kasım ayında, geçen aya göre 1.1 puan artarak 102 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler, endeksi azalış yönünde etkiledi."

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1.7 puan artarak 105.9 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası değerlendirmesinde;

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı gözleniyor.

İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyesinde gerçekleştiği, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görülüyor.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği gözleniyor.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyelerinde gerçekleştiği, ihracat ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülüyor.

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği gözleniyor.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülüyor.

Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise güçlenerek devam ettiği gözleniyor. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1.1 puan azalarak yüzde 15.1'e geriledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15.0'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 72.1'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12.9'a geriledi" denildi. (Grafik - Tablo)