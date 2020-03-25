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Reel kesim güveni Mart ayında 99.7'ye düştü

Reel kesim güven endeksi (RKGE), Mart ayında, geçen aya göre 7.2 puan azalarak 99.7 düzeyine geriledi.

25.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:20
Reel kesim güveni Mart ayında 99.7'ye düştü

Reel kesim güven endeksi (RKGE), Mart ayında, geçen aya göre 7.2 puan azalarak 99.7 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, "endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi."

Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 8.1 puan azalarak 98.6'ya geriledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelere göre, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan gelişmeler, azalış bildirenler lehine döndü.

İç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan gelişmeler, artış bildirenler lehine döndü.

Buna göre, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlendi, mevcut mamul mal stoklarının düzeyinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıfladı.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelere göre, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladı.

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler azalış bekleyenler lehine döndü, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan gelişmeler zayıfladı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişmeler ise güçlendi.

Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri zayıfladı. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 13.2 düzeyine çıktı.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8.8'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 70.3'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 20.9'a yükseldi. (Grafik - Tablo)


Kaynak: DHA

Etiketler : Merkez Bankası, İhracat, Ekonomi

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