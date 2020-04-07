Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Reel sektörden çağrı

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yaşanan süreçte reel sektörün yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, Enerji Kaynakları Deslemleme Mezanizması (YEKDEM) için çağrıda bulundu.

07.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:30
Reel sektörden çağrı
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yaşanan süreçte reel sektörün yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, Enerji Kaynakları Deslemleme Mezanizması (YEKDEM) için çağrıda bulundu.

GTO Başkanı Yıldırım, yaşanan süreçte üretimin düşmesine rağmen enerjinin hala en büyük maliyet olduğuna dikkat çekerek YEKDEM'in mücbir sebep kabul edilerek 3 ay boyunca alınmamasını isterken bankaları da sıkıntıya düşen firmalara destek olmaya çağırdı. Özel sektör elektrik üreticisinin üzerindeki YEKDEM'in üretimin düştüğü şu günlerde üreticideki yükünün artacağına dikkat çeken Yıldırım, Son Kaynak Tedarik Tarifesi içinde yer alan YEKDEM maliyetlerinin yükünün 3 ay boyunca mücbir sebep sayılarak alınmaması için çağrıda bulundu.

Yıldırım, "Bilindiği üzere ülkemizde üretimdeki en yüksek maliyet kalemi enerjidir. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte üretim düştü maliyet düşmedi. Bir yandan kurlar artıyor, bir yandan üretim düşüyor. Ama sanayicinin YEKDEM yükü devam ediyor. Bu süreçte karar mekanizmalarından sanayicinin enerji maliyetleri üzerindeki YEKDEM'in mücbir sebep sayılarak 3 ay boyunca alınmaması için gerekli düzenlemeyi yaparak destek olmalarını bekliyoruz"dedi.

"Destek olmazsanız kar edemeyeceksiniz"

Öte yandan üyelerden bankaların bu süreçte gerekli hassasiyeti göstermedikleri yönünde dönüşler aldıklarını belirten Yıldırım, "Üyelerimiz bankalar tarafından 'limit bitti' denilerek geri çevrildiklerini söylüyorlar. Bankalarımızın değerli yöneticileri bilmelidir ki bu dönem karlılık düşünecek, işletme seçecek dönem değil. KGF'nin kefalet kapasitesi 250 milyar lira artırılmışken işletmelerimize destek olun. Unutmayın bu işletmeler sizin sadece bugün değil gelecekteki müşteriniz. Müşterinize şimdi destek olmazsanız yarın hiç kar edemeyeceksiniz" dedi.

Süreçte reel sektörün ayakta kalabilmek için büyük bir çaba sarf ettiğini söyleyen Yıldırım, "Gösterilen çabanın önündeki engelleri hep beraber aşmamız gerek. Zincirin tek bir halkasının kopması demek tüm sistemin çökmesi demektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep Ticaret Odası, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Reel sektörden çağrı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs kartlı ödemelerde değişime neden oldu! 3 kat artış var Ekonomi
Koronavirüs kartlı ödemelerde değişime neden oldu! 3 kat artış var
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Ekonomi
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı Ekonomi
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Ekonomi
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:16: Piyasalarda gün ortası - Ekonomi 13:14: ABD desteklese vanalar kısılabilir - Ekonomi 13:14: WhatsApp, bilgi kirliliğini önlemek için mesaj iletimini sınırlandırdı - Ekonomi 13:14: Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu - Ekonomi 13:14: İSTKA'dan İstanbul'da 7 öncelikli projeye destek - Ekonomi 12:26: Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı - Ekonomi 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 11:34: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 11:33: Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi - Ekonomi 11:14: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var - Ekonomi 10:52: Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak - Ekonomi 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler