Refah Partisi'nin Yeniden Kurulacağını Açıkladı! Fatih Erbakan Kimdir?

Fatih Erbakan bir süre önce yeni bir parti kuracağını açıklamıştı. İzin çıkması halinde yeni partilerinin isminin Refah Partisi olacağını söyleyen Erbakan, Saadet Partisi'nin Genel Merkez binasının kirası ödenmediği için haciz işlemi başlatmıştı. Binayı kuracakları parti için kullanacaklarını dile getiren Erbakan, "Çatışmanın, kavganın içine girme gibi bir durumumuz yok, istemiyoruz. Yoksa söyleyecek sözümüz olmadığından değil. Tamamen hukuki bir süreç. Kira ödemeden oturmaları mümkün olamayacağı için oradan çıkmaları gerekti." ifadelerini kullandı. Peki, Fatih Erbakan kimdir?

FATİH ERBAKAN KİMDİR?

Fatih Erbakan, 1 Ocak 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Tam adı Muhammed Ali Fatih Erbakan'dır. Annesi Nermin Erbakan babası Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı da yapmış olan Necmettin Erbakan'dır.Zeynep Erbakan, Elif Erbakan adlarında iki kız kardeşi var. İlkokulu Ankara'da okuduktan sonra ortaokulu Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda okudu. Lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Lisesi'nde okuyarak mezun oldu.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ'NDEN MEZUN OLDU

Fatih Erbakan, Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği fakültesinden Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra yüksek lisans için İngiltere'ye gitti. Londra'da Royal Holloway Koleji'nde işletme alanında yönetim ve organizasyon doktorasına başladı ancak annesi Nermin Erbakan vefat edince Türkiye'ye döndü. Sonra da yüksek lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yaptı. Devamında yine aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon dalında doktorasını yaptı.

SİYASİ YAŞAMI

Fatih Erbakan lise yıllarından itibaren defalarca babasının yanında kürsüye çıkıp baş parmağını havaya kaldırarak siyasete ısındı. Fatih Erbakan, 2012 yılında Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi oldu ve aynı zamanda Genel başkan başdanışmanı olarak Saadet Partisi'nde görev yaptı.

BABASININ SİYASİ YASAĞININ BİTTİĞİ GÜN EVLENDİ

Fatih Erbakan, 23 Şubat 2003 tarihinde babası Necmettin Erbakan'ın siyasi yasağının bittiği gün Beyza Molu ile Çırağan Sarayı'nda evlendi. İkiz kız çocukları vardır.

17 Kasım 2013 tarihinde "Prof.Dr. Necmettin Erbakan Vakfı" kuruldu ve Genel Başkanı olarak da Fatih Erbakan seçildi. Fatih Erbakan, 2012 yılında 30 bin liralık bedelini peşin yatırarak bedelli askerlik yapmış oldu.