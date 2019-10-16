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Refahiye Kent Konseyi üçüncü toplantısını yaptı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Binali Yıldırım'ın önerisiyle kurulan Refahiye Kent Konseyi üçüncü toplantısını yaptı.

16.10.2019 06:59Refahiye Kent Konseyi üçüncü toplantısını yaptı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Binali Yıldırım'ın önerisiyle kurulan Refahiye Kent Konseyi üçüncü toplantısını yaptı.

Refahiye Kent Konseyi ve Genişletilmiş İstişare toplantısı Öğretmen Evinde gerçekleşti. Toplantıya Kaymakam Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, emekli Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tahir Erdoğan Şahin, Kent Konseyi üyeleri, muhtarlar, kamu kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda Refahiyeli katıldı.

Toplantıda ilk olarak birlik beraberlik mesajı verilerek Barış Pınarı Harekatına katılan ordumuzun muzaffer olması temennisinde bulunuldu. Genişletilmiş Genel İstişare ve Kent Konseyi Toplantısında Refahiye Belediye Başkanlığı ve Refahiye Kaymakamlığı yatırımlar ve projeler hakkında ki sunumlarının ardından ilçenin kalkınması, istihdamın sağlanması, öncelikli sorunları ve çözüm önerileri hakkında istişareler yapıldı.

Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, alınan kararların ilçeye hayırlar getirmesini dileyerek yoğun katılımdan dolayı memnuniyetini dile getirdi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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