Haberler » Güncel » Refahiye ve Hamur'da taşımalı sistemle eğitime kar tatili - Haber

Refahiye ve Hamur'da taşımalı sistemle eğitime kar tatili

ERZİNCAN'ın Refahiye ile Ağrı'nın Hamur ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildi.

04.02.2020 08:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:38Refahiye ve Hamur'da taşımalı sistemle eğitime kar tatili

ERZİNCAN'ın Refahiye ile 'nın ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildi.

?Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Refahiye ilçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi.Hamur Kaymakamlığı da yoğun fırtına ve tipi nedeniyle yolların kapandığı gerekçesiyle köy okulları ile taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilerin eğitimine bir gün ara verildiğini bildirdi.



Refahiye, Hamur, Ağrı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
11:16  Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?
11:10  Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi!
4.02.2020 13:27:01