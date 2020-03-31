Refakatçi olduğu hastanede maske dikmeye başladı

GAZİANTEP'te, 40 gündür tedavi gören eşine refakat eden Ayten Aksay (55), hastanede yapılan maske üretimine destek vermeye başladı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüsün görülmesiyle her geçen gün artan maske talebine çözüm bulmak için harekete geçen Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, dikiş bilen gönüllü sağlık çalışanlarıyla maske üretme kararı aldı. Hastane içindeki atölyede faaliyete başlayan gönüllü personel, hastane yönetiminin aldığı gerekli malzemelerle maske üretmeye başladı. Günde ortalama 400 hijyenik maskenin hazırlandığı atölyede maskeler, dikim sonrası, hastane çalışanlarının hizmetine sunuluyor.

Hastanede tedavi gören eşi Aydın Aksay'a refakat eden ve asıl mesleği terzilik olan Ayten Aksay da, yönetimden izin alarak hastanede yapılan maske üretimine destek vermeye başladı. Eşinin felç geçirmesi nedeniyle 40 gündür hastanede kalan Ayten Aksay, "Eşim 40 gün önce felç geçirdi. 40 gündür burada onun yanında kalıyorum. Bu hastalık çıkınca mesleğim de terzi olduğu için hastanede maske üretildiğini duydum. Hastane yönetiminden rica ettim onlar da kabul ettiler. Burada günlük 300-400 maske dikiyoruz "dedi.

REFAKATÇİ TERZİ DE MASKE DİKMEYE BAŞLADI

Eşine refakat ettiği sırada hastanede bir terzi atölyesi olduğunu ve maske üretildiğini öğrenen Ayten Aksay, hastane yönetiminden rica ederek gönüllü olarak maske dikmek istediğini söyleyip olumlu cevap alınca personelle birlikte dikime başladığını anlattı. Zamanının çoğunu terzi atölyesinde maske dikerek geçiren Aksay, 3 saatte bir eşinin ihtiyaçlarını gidermek için odaya çıkıyor. Eşi uyuduktan sonra atölyeye inerek işine kaldığı yerden devam ediyor.

'EŞİM BURDAN ÇIKANA KADAR MASKE DİKİMİNE DEVAM EDECEĞİM'

Ayten Aksay, eşinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederek, daha ne kadar hastanede kalacaklarının belli olmadığını belirtti. Aksay, eşinin tedavisi boyunca maske dikimine devam etmek istediğini söyleyerek, "Eşimin rahatsızlığı nedeniyle hastanedeyim. Hastanede maske üretildiğini duydum. Burada bir terzihane varmış onu öğrendim. Hastanenin başhekiminden rica ettim. 'Ben de bu üretime destek olmak istiyorum' dedim. Onlar da kabul ettiler. Eşimin burada ne kadar yatacağı belli değil. Eşim buradan çıkana kadar maske dikeceğim. Ben 30 yıllık terziyim hiç boş durmadım. Ülkemiz bu durumdayken herkesin elinden geleni yapması lazım. Ben 3 saate bir defa eşime yemek veriyorum. Diğer saatlerde uyuyor zaten. Ben 3 saat boyunca burada maske diksem faydalı olurum diye düşündüm. Beni buraya kabul etmeleri beni çok mutlu etti. Artık eşim buradan taburcu olana kadar çalışacağım" dedi.

'ANCAK BÖYLE MUTLU OLURUM'

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ise, hasta yakınından gelen talebi duyunca duygulandıklarını ifade etti. Bu tür davranışların ülkedeki olaylarda birliği tazelediğini anlatan Zengin, "Teyzemizin eşi burada tedavi görüyor. Kendisi de terziymiş. Bizim maskeye ihtiyacımız yok ama kendisi ancak terzihanede çalıştığı zaman mutlu olacağını söyleyince kabul ettik. Böyle duyarlı vatandaşlarımızın olması bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA