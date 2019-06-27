27.06.2019 15:42
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde refakatçi olarak kalan kadın uyuduğu sırada aynı serviste tedavi gören hastanın cinsel istismarına uğradı. Hastaların elinden linç edilmekten son anda kurtarılan sapık, polise teslim edildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi 'nde refakatçi olarak bulunan G.A. (23) adlı kadına uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulunan aynı serviste tedavi gören M.D. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede tedavi gören babasına refakat eden G.A. isimli kadın, serviste boş olan bir yatakta uyuduğu sırada aynı serviste tedavi gören 50 yaşlarındaki M.D.'nin cinsel saldırısına uğradı. Uyanan G.A., tacize uğradığını fark ederek bağırdı. G.A.'nın sesine tedavi gören mahkum hasta koştu.

HASTALAR LİNÇ EDİYORDU

Hastaların elinden linç edilmekten son anda kurtarılan M.D., hastane güvenliği tarafından polise teslim edildi. Soğuksu Polis Merkezi'ne götürülen M.D.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu
Kaynak: DHA
Sabah , Mustafa Kemal Atatürk , Devlet Hastanesi , Zonguldak , 3. Sayfa

YORUMLAR(4)
MUHASEBECİ YARDIMCISI:kesip cebine koyacan, aklına geldikçe çıkarıp bakacak tekrar cebine koyacak. başka türlü uslanmaz bunlar.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
BİLECİKLİ:EE ÜLKEDE ADAALT OLMASSSA BÖYLE OLURR KISTASSA KISTAS OLCAKK
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
MURAT:İLİKLERİMİZE KADAR PİSLİĞE BATMIŞIZ SANKİ ALLAH BİZİ BU PİSLİKLERLE Mİ CEZALANDIRIYOR BİLMİYORUM BU KADAR ÇOĞALMASI BU OLAYLARIN. . . HAKSIZLIKLARA KARŞI SUSAN BİR TOPLUM OLDUK VE CEZAMIZI ÇEKİYORUZ
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
ORHAN:hastanelerde bile güvende değiliz
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
17:48 Korkuteli'nde anız ve ekin yangını
17:46 Kars'ta kablo hırsızları yakayı ele verdi
17:46 Jandarma 25 bin liralık elektronik sigara cihazı sigarası ele geçirdi
17:46 121 personelle 21 adrese eş zamanlı silah operasyonu
17:46 Kaymakamın acı günü
17:43 Belediye başkanları Gebze esnafını ziyaret etti
17:42 Saman indirirken römorktan düştü