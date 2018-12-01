Refik Durbaş, Yarın Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Şair, gazeteci ve yazar Refik Durbaş
, yarın öğle vakti Erenköy Galip Paşa
Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
Bir süredir tedavi gördüğü Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayata gözlerini yuman Durbaş için Erenköy Galip Paşa Camisi'nde yarın öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Durbaş'ın cenazesi, Ümraniye
Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Eşi Bilge Durbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Refik Durbaş'ın bir hafta önce zatürre olduğunu belirterek, "Akciğerleri iltihaplandı, zor nefes alıyordu. İki gün önce yoğun bakıma aldılar, dün akşam da 'Allah'a ısmarladık' dedi ve gitti. Saat 23.30 gibi kaybettik." dedi.
Eşinin böbrek yetmezliği gibi çok sayıda hastalığının olduğunu belirten Bilge Durbaş, "Hepsi tabi çok yordu onu. Bağışıklık sistemini düşürdü. Son olarak akciğerinde sorun çıktı ve artık kaldıramadı. Refik Durbaş, şair olarak, insan olarak Türkiye
'de çok kişinin yüreğine dokunmuş güzel bir insandı, şiiriyle yaşayacak." ifadesini kullandı.
Bu arada Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
de taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Refik Durbaş'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Şiir ve yazı dünyasına uzun yıllardır başarıyla hizmet eden Refik Durbaş'ın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz." denildi.
Refik Durbaş kimdir? Erzurum
'un Pasinler
ilçesinde 1944 yılında doğan Durbaş, liseyi İzmir
'de bitirdi. Durbaş, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ndeki öğrenimini bitirmeden ayrıldı. 1965-1968 arasında çeşitli işlerde çalışan Durbaş, Yeni İstanbul ve Cumhuriyet gazetelerinde düzeltmenlik yaptı.
İlk şiiri İzmir'de Ege
Ekspres gazetesinin sanat sayfalarında yayımlanan Durbaş, Devinim, Gösteri, Sanat Olayı, Soyut, Papirüs gibi dergilerdeki şiirleriyle dikkati çekti. Arkadaşlarıyla birlikte 1962-1964 arasında Evrim dergisini, 1967'de de Alan 67 dergisini yayımlayan Durbaş, 1971'de ilk şiirlerini Kuş Tufanı adlı şiir kitabında topladı. 1972-1974 yıllarında Yeni A dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yapan Durbaş, gazetelerde sanat sayfaları hazırladı. Refik Durbaş, 1992 yılında Cumhuriyet gazetesinden emekli oldu.
Durbaş'ın "İkinci Yeni" esintisi ile başladığı şiir yaşamı, zamanla toplumcu yönelim kazandı. 1989 yılında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "Kapıkule'nin Vatansızları" dizi yazısıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
'nce röportaj dalında yılın gazetecisi seçilen Durbaş, şiir dalında da sırasıyla 1979 yılında "Çırak Aranıyor" adlı kitabıyla Yeditepe
Şiir Armağanı, 1983 yılında "Nereye Uçar Gökyüzü" adlı eseriyle Behçet Necatigil
Şiir Ödülü ve 1993 yılında "Menzil" adlı eseriyle Halil Kocagöz
Şiir Ödülü'nü aldı. Durbaş, Sabah Gazetesi
'nde, Birgün Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Şairin yayınlanmış çok sayıda şiir kitabı bulunuyor.
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:54