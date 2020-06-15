Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na terör saldırısı planlandığı ortaya çıktı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na yönelik bir terör saldırısı planlandığı ortaya çıktı.

15.06.2020 21:10 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:15
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na yönelik bir terör saldırısı planlandığı ortaya çıktı.
Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Yerel basında yer alan "Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na yönelik bir terör saldırısı hazırlığı olduğuna" ilişkin haberleri doğrulayan İbrahim, "Havalimanının hedef alınacağıyla ilgili bilgi aldık ve bunu ilgililere ilettik." ifadelerini kullandı.
Havalimanındaki güvenlik birimlerinin 15 Haziran'da Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na terör saldırısı düzenlenebileceği bilgisini paylaştığı bir belge, dün yerel basına sızdırılmıştı.
Söz konusu belgede, bazı kişilerin deniz yoluyla havalimanına sızarak içerde ve dışarda birtakım bombalı eylem ve sabotaj hazırlığı içinde olduğu, ilgililerden gerekli önlemlerin alınmasının istendiği ifade ediliyordu. Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’na terör saldırısı planlandığı ortaya çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Refik Hariri, Lübnan, Beyrut, Güncel, Haber

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