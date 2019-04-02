Refik Kolay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MANİSA AHMETLİ belediye başkan adayı olan Refik Kolay isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA AHMETLİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Refik Kolay isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP MANİSA AHMETLİ adayı Refik Kolay kimdir? DP MANİSA AHMETLİ adayı Refik Kolay yüzde kaç oy aldı?

Refik Kolay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MANİSA AHMETLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Refik Kolay AHMETLİ ilçesinde % 18,91 oranında oy almıştır. AHMETLİ ilçesinde % 18,91 oranında oy olan Refik Kolay adlı DP adayı toplamda 2.112 adet oy sayısına ulaştı.

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