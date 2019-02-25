Refik Özen: 31 Mart Seçimleri Kalıcı Çözümler İçin Önemli

AK Parti Bursa Milletvekili, AK Parti MKYKÜyesi ve Geçmiş Dönem İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili, TBMM Bosna – Hersek Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in, MÜSİAD Bursa Şubesi'ne gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde, MÜSİAD Bursa Şubesi Nihat Alpay, MÜSİAD Bursa Şubesi Geçmiş Dönem Başkanları Mustafa Gürses ve Hasan Çepni'nin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

"MÜSİAD her zaman Türkiye'ye fayda sağlamaya çalışmıştır"

MÜSİAD Dernek Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, AK Partili siyasilerin gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduklarını söyledi. Alpay, "MÜSİAD, her zaman ülkenin ve toplumun değerlerini ön planda tutarak hareket etmiş ve Türkiye'ye fayda sağlamaya çalışmıştır. Devletimizin aldığı tedbirler, geçtiğimiz aylarda yaşadığımız ekonomik dalgalanmanın önünü kesmiştir. Bu dönem biz işadamlarına da kendi işletmelerimizi gözden geçirme fırsatı sağladı. MÜSİAD olarak öncelikli hedeflerimiz, katma değerli üretim ve yeni pazarlar bulmak olacaktır" dedi.

"Az maliyetlerle büyük işler başardık"

Sivil toplum kuruluşları ile siyasilerin fikir alışverişlerinin ülkeye olumlu yansıyacağına inandığını söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili, AK Parti MKYKÜyesi ve Geçmiş Dönem İçişleri Bakanı Efkan Ala da, "MÜSİAD her zaman bizim evimiz gibi olmuştur. Bu değerli STK ile olan diyaloğumuz her zaman bizlere olumlu yansımıştır. Türkiye son 16 yılda, az maliyetlerle büyük işler başaran bir ülke oldu. Burada demokrasinin, güçlü sivil toplum kuruluşlarının ve diyaloğun önemi büyüktür. Gelecek dönemde de çalışmalarımızla ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına, beraberce taşıyacağız" diye konuştu.

"2019'un ikinci yarısından sonra ekonomi daha da iyi olacak"

Ziyarette konuşan AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili, TBMM Bosna – Hersek Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen de, 31 Mart seçimlerinin önemine dikkat çekti. Vekil Özen "Alınan tedbirlerle ekonomimizin gidişatı olumluya döndü. Beklentiler 2019'un ikinci yarısından sonra daha da iyi olması. 31 Mart seçimleri bu noktada çok önemli, çünkü bundan sonra önümüzde 4 yıl seçim yok. 31 Mart seçimlerinden Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde çıkması gelecek dönemde yapılacak reformlar ve kalıcı çözümler için olanak sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay,AK Parti Bursa Milletvekili, AK Parti MKYKÜyesi ve Geçmiş Dönem İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya hediye takdim etti.

Kaynak: Bültenler