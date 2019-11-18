Refik Özen: "Tıbbi aromatik bitkilerden daha fazla katma değer elde edilecek"

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, tıbbi aromatik bitkilerden daha fazla katma değer elde edileceğini söyledi.



Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tıbbi aromatik bitkiler toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Tıbbi aromatik bitkiler dünyada geniş bir pazar payı olan, yaklaşık 115 milyar dolarlık ciroya sahip bir alandır. İlaç, kozmetik, boya, gıda sanayinde yaygın şekilde kullanılıyor. Türkiye olarak maalesef oldukça önemli bir potansiyele sahip olmamıza rağmen istediğimiz payı alabilmiş değiliz. Bu çalışmalar esnasında komisyonda yoğun bir süreç bir işlemişti. Sahada da çalışmalar gerçekleştirdik. TBMM ve bakanlıklarda konularında uzman yaklaşık 69 kişiyi dinleme fırsatımız oldu. Çorum, Balıkesir, Konya, Karaman, Trabzon, Rize, Artvin, Giresin, Ordu, Samsun, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sahada çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık 250'den fazla üretici ile konuştuk. Türkiye florasına sahip olduğu 12 binin üzerinde bitki çeşitliliği ile Avrupa kıtasının tamamına yakın zenginliğine sahip. Doğan toplanan, iç ve dış ticareti yapılan 347 tür bulunuyor. Bunlardan yüzde 30'u dış ticaret yapılıyor. Pazarlanabildiğinde söz konusu ürünlerden daha fazla katma değer elde edelim arzumuz var" dedi.



CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ise, "Konu Türkiye için mühim. Bu öneminin yanında 4 ayda verimli çalışmalar yapıldı. Önemli olan bundan sonrası. Tıbbi aromatik bitkilerle uğraşanların katma değer sağlayabileceği, ülke ihracatının arttırılabileceği, iyi tarım uygulamalarıyla AB standartlarında ürün yetiştirilmesi ve pazarlanabilmesi çok önemli. İyi tarım olmazsa bir standart olmuyor. Sürekli ürün temininde ihracat olarak sıkıntılar oluşabiliyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA