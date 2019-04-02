Refik Tüter Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ belediye başkan adayı olan Refik Tüter isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Refik Tüter isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ adayı Refik Tüter kimdir? BTP TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ adayı Refik Tüter yüzde kaç oy aldı?

Refik Tüter Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Refik Tüter MARMARAEREĞLİSİ ilçesinde % 0,04 oranında oy almıştır. MARMARAEREĞLİSİ ilçesinde % 0,04 oranında oy olan Refik Tüter adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.