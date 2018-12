Refika ile Öze Dönüş'ün Konuğu Kadir Doğulu

Ekranların sevilen ismi Refika Birgül, ezberleri bozan yeni programı "Refika ile Öze Dönüş" ile her hafta mahallesi Kuzguncuk'taki kendi mutfağında birbirinden ünlü konukları ağırlıyor. Her programında yemek tariflerinden komşuluğa, mahalle kültüründen dostluklara, doğadan hayvanlarla ilişkilerimize kadar her konuda özümüze dönmemiz gerektiğini vurgulayan Refika, bize has Türk mutfağı tekniklerini anlatıyor; Türk mutfağının dünya mutfakları arasında hak ettiği yere ulaşması için çalışıyor.

Refika bu hafta Kuzguncuk Bostanı'nı geziyor, seradan alışveriş yapıyor ve ardından Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden dönerin farklı çeşitlerini hazırlıyor. Devamında ünlü oyuncu Kadir Doğulu'yla mutfağında bir araya geliyor; ikili farklı malzemelerle yeni tarifler denerken bir yandan da keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor.

Eğlenceli ekibi, candan komşuları, yardımsever esnafı ve ünlü konuklarıyla mutfakta olduğu kadar sokakta da geçen "Refika ile Öze Dönüş", 16 Aralık Pazar günü saat 12.00'da 24Kitchen ekranlarında.

Dünyaca ünlü şefleri ve kaliteli içerikleriyle bir yemek kanalından çok daha fazlası olan 24Kitchen; D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve TV+ platformlarından izlenebiliyor.