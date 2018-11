Refleksoloji, Hastaların Umudu Oldu

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:26



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:26

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Refleksoloji hizmeti veren Refleksolog Tuğba Kocakaya, Refleksoloji'nin, el ve ayaklarda, bedenin tüm bölgelerine, organlarına ve sistemlerine karşılık gelen refleks noktalarına, el ve parmaklarla uygulanan bir baskı tekniği olduğunu belirtti.Refleksolojinin oldukça faydalı bir tedavi olduğuna vurgu yapan Tuğba Kocakaya, günümüzde tamamlayıcı tıp kategorisinde yerini bulan refleksolojinin kişinin kendisini fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak iyi hissetmesini sağladığını kaydetti.Kocakaya, "Refleksoloji fiziksel ve zihinsel hastalıklar, bel fıtığı, migren, otizm, nörolojik kaynaklı fiziksel engeller, depresyon, panik atak, uykusuzluk, eklem ağrıları ve kas gerginliği gibi hastalıklarda önemli faydalar sağlıyor. Refleksoloji seansları kan dolaşımını hızlandırır, vücuttaki kan dolaşımını güçlendirir. Birçok insan kendini tembel hissettiğini söyler. Aslında bu vücudunuzun düzgün çalışamadığını gösterir. Refleksolojinin dengeleyici etkisi aynı zamanda kendinizi enerji dolu ve canlı hissetmenizi sağlar" diye konuştu.Acil Tıp Teknisyeni mezunu olan Refleksolog Tuğba Kocakaya, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı Anatomi, Fizyoloji ve Refleksoloji konulu masör-masözlük sertifikası, ayrıca St Clements Univercity (İngiltere) ve Univercity of Nortwest'e (ABD)ait 'Refleksoloji' konulu Uluslararası resmi geçerliliği olan eğitim sertifikalarını aldığını ifade etti.Mocakaya, mevcut bilgilerini geliştirmek ve daha ileriye taşımak için; Univercity of Nortwest'e (ABD)ait Psikolog ve Psikiyatristler Derneği ile St Clements Univercity'e (İngiltere) ait 'Psikolojik Rahatsızlıklar, Nefes Terapisi' konulu uluslar arası sertifikalarıyla değişiklikleri her geçen gün araştırarak, bilgi ve tecrübesiyle kişilere el ayak refleks masajı alanında hizmet verdiğini dile getirdi. (EFE) - KÜTAHYA