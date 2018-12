Reform Eylem Grubu Bildirisi

11 Aralık 2018 Salı 16:08



Reform Eylem Grubu Bildirisinde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin bir an evvel başlamasının hem AB'nin hem de Türkiye'nin yararına olacağı kaydedildi.Reform Eylem Grubu'nun (REG) beşinci toplantısı, Avrupa Birliği Başkanlığının eşgüdümünde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımları ile gerçekleştirildi.Toplantıya, TBMM Adalet Komisyonu Başkan Vekili Yılmaz Tunç, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu katıldı. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, "18 Mart Türkiye-AB Mutabakatı çerçevesinde, ülkemizin yoğun çabaları sayesinde düzensiz göçün kontrol altında tutulması ve daha da önemlisi can kayıplarının önüne geçilmesi konusunda yakalanan istikrar sürdürülmüştür. Mutabakat çerçevesinde, AB'ye katılım müzakerelerinin tekrar canlandırılması, Vize Serbestisi Diyalogunun hızlandırılması, Gönüllü İnsani Kabul Programının uygulanması, ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilere mali yardımın hızlandırılması ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi için müzakerelere başlanması konusunda AB'nin de taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin bir an evvel başlaması hem AB hem de Türkiye'nin yararına olacaktır" denildi."Göç yönetiminin salt güvenlik anlayışıyla değil, insani boyutuyla da ele alınması gerekiyor"Göç yönetiminin salt güvenlik anlayışıyla değil, insani boyutuyla da ele alınması gerektiğinin vurgulandığı bildiride şunlar kaydedildi:"Marakeş'te Hükümetlerarası Konferans'ta kabul edilen Küresel Göç Mutabakatına, göçün tüm boyutlarını bütüncül ve kapsamlı bir şekilde ele alması ve uluslararası alanda daha etkin bir işbirliğinin geliştirilmesi bakımından önem atfediyoruz. Keza, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak, 17 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulu'na sunulacak olan Mülteciler Konulu Küresel Mutabakatı'nı da, mülteciler konusunda yük ve sorumluluk paylaşımı bağlamında somut adımlar atılması için önemli bir referans belge olarak görüyoruz ve bu açıdan tam olarak uygulanmasını yakından takip edeceğiz. 30 Kasım 2018 tarihinde Brüksel'de yapılan Sığınmacı Mali İmkanı Yönlendirme Komitesi toplantısı ile 3 milyar avro tutarındaki ikinci dilimin sektörlere dağılımı konusunda AB tarafı ile ön mutabakat sağlanmıştır. İkinci dilimin en kısa zamanda hızlı bir şekilde harcanmaya başlanmasını bekliyoruz. Türkiye-AB Katılım öncesi mali yardımlar (IPA) çerçevesinde bugüne kadar yargı, temel haklar, göç ve sınır yönetimi alanında önemli projeler hayata geçirilmiştir. Katılım müzakereleri siyasi nedenlerle engellenmekteyken, mali yardımlar AB'ye uyum sürecimizde önemli bir enstrüman olmaya devam etmiştir. Reform ve AB'ye uyum adımlarını canlandırdığımız bu süreçte, IPA fonlarında kesintiye gidilmesi kararıyla, AB'nin Türkiye'deki görünürlüğü azalacak ve özellikle öğrenciler, yereldeki paydaşlar ile sivil toplum örgütlerinin AB'deki muadilleri ile etkileşimleri kısıtlanacaktır. Önümüzdeki süreçte, AB'nin bu yaklaşımından vazgeçmesini, aksine, çabalarımızı teşvik edici şekilde siyasi, mali ve teknik desteğini artırmasını bekliyoruz.""Bir sonraki REG toplantısı 2019 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır""Reform Eylem Grubu 18 Aralık'ta Enerji, 15 Ocak'ta Ulaştırma, 28 Şubat'ta da Ekonomi alanında Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının ve 18-20 Aralık'ta Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısının yapılacak olmasını memnuniyetle not etmiştir" denilen bildiride, "Ayrıca, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması sürecindeki gelişmeler yakından takip edilmektedir. Brexit'in ülkemize olabilecek etkilerini ele almak ve bu bağlamda çıkarlarımızı en iyi şekilde korumak amacıyla Birleşik Krallık tarafı ile çalışma grupları oluşturulmuş, keza Üst Düzey Brexit Diyalogu tesis edilmiştir. Bir sonraki REG toplantısının Hazine ve Maliye Bakanlığımız ev sahipliğinde 2019 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA