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"Reformların ardından yükseliş bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi Raporu'nda geçen yıl yükselişe geçen Türkiye'nin ülke sıralamasındaki gelişiminin bu yıl da devam etmesini beklediklerini belirtti.

23.10.2019 18:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi Raporu'nda geçen yıl yükselişe geçen Türkiye'nin ülke sıralamasındaki gelişiminin bu yıl da devam etmesini beklediklerini belirtti.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Suriye sınırımızdaki güzel gelişmelerden sonra ülkemizle ilgili muhtemel güzel bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi 2020 Raporu ve ülke sıralamamız yarın açıklanacak. 190 ülke arasında geçen yıl 60. sıradan 17 basamak atlayarak 43'üncü sıraya yükselmiştik. Gerçekleştirdiğimiz reformların ardından bu yıl da sıralamamızda ciddi bir yükseliş bekliyoruz."

Güncel

Kaynak: AA

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